Le Standard devra se passer de Nicolas Gavory à La Gantoise

On le sait, Arnaud Bodart a lui aussi repris l’entraînement jeudi, sans qu’il soit sûr qu’il puisse tenir sa place dimanche à La Gantoise. « Il y a une petite évolution positive mais pas si flagrante parce qu’on pensait qu’elle serait plus rapide », indique Elsner. « On prendra une décision juste avant le match… »

Signalons enfin que Jean-François Gillet, l’entraîneur des gardiens, a été testé positif au Covid et est isolé chez lui. « On teste tous les jours tout le monde pour ne pas être en difficulté », conclut Luka Elsner, qui entend que son équipe soit plus performante défensivement à Gand qu’elle ne l’avait été il y a une semaine face à Eupen. « Eupen n’avait pas eu beaucoup d’opportunités, mais on a quand même eu des moments assez délicats et la performance individuelle des joueurs a permis de maintenir la cage inviolée. La Gantoise, qui est redoutable à la maison, saura exploiter les défaillances ».