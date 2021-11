Edward Still avant SC Charleroi-Anderlecht: «Il faudra plus d’engagement qu’en deuxième mi-temps au Cercle»

Après son succès de la semaine dernière au Cercle de Bruges, le Sporting de Charleroi s’apprête à défier celui d’Anderlecht ce samedi soir au Mambourg. Pour l’occasion, le matricule 22 espère dépasser la barre des 10.000 supporters présents dans le stade pour la première fois de la saison. Face aux Bruxellois, les Zèbres devront être plus constants que la semaine passée au stade Jan Breydel où ils ont trop rapidement arrêté de jouer alors qu’ils menaient 0-2 dès la 8e minute. « Il y avait énormément de choses positives dans ce match », rappelait toutefois Edward Still. « Voir le positif nous a aussi permis de voir qu’il y avait moyen de faire mieux. On aurait dû tuer le match plus tôt et ne pas s’arrêter de jouer, surtout que c’est toujours compliqué de repartir de l’avant quand on s’est arrêté de jouer. Sur base de ce que j’ai vu cette semaine, le message semble être bien passé. On devra mettre plus d’engagement de tous les instants face à Anderlecht. Pas parce que c’est Anderlecht, mais parce qu’il le faut. »