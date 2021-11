Ecoles: les voyages scolaires annulés jusqu’aux vacances de Carnaval

Suite au Comité de concertation (Codeco), la ministre de l’Education, Caroline Désir (PS) a réuni les acteurs de l’enseignement. Plusieurs mesures avaient été mises sur la table par le fédéral : l’amélioration de la ventilation, la séparation des groupes classes, la suppression des activités extrascolaires, et l’obligation du port du masque. Les ministres ont été chargés de présenter un plan, d’ici lundi, pour réduire la propagation du virus. « Des mesures importantes doivent être prises dans le secteur de l’enseignement » , a déclaré le Premier Alexander De Croo (Open VLD) lors de la conférence de presse.

Malgré la pression exercée par le ministre de la Santé et la recommandation des experts prônant désormais le masque dès sept ans, l’extension du port du masque n’a pas été préconisée par la ministre Désir. Selon nos informations, les élèves de primaire ne devront donc pas porter le masque. Il sera, en revanche, toujours obligatoire pour les enseignants de primaire et de secondaire, et pour les élèves de secondaire. « Elle a du mal à faire marche arrière par rapport à ces propos très fort des dernières semaines », nous dit-on à bonne source. « Pourtant, les contaminations sont plus nombreuses dans le fondamental que dans le secondaire. »