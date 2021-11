Comité de concertation: Pierre-Yves Jeholet vide son sac en conférence de presse (vidéo)

« Alors quand on dit pourquoi n’a-t-on pas pris ces mesures-là la semaine dernière ? Eh bien parce que nous avons cet équilibre-là, nous les politiques. Gérer la crise sanitaire mais aussi toutes les conséquences de cette crise. Et ça, c’est peut-être la différence avec les experts. Et je pense qu’on a chacun notre rôle, et je les remercie encore. Mais c’est la différence entre un expert et un responsable politique. (...). On est un pays où il y a 11 millions de commentateurs, mais un moment donné, on prend nos responsabilités, on a l’humilité de dire qu’on n’a pas toujours pris probablement les bonnes décisions, qu’on a parfois été trop optimistes par rapport à la crise. »