Province verte mais… zones blanches

La province de Luxembourg recèle-t-elle plus de zones blanches, des territoires qui ne bénéficient pas d’un réseau de qualité, tant internet (haut débit) que mobile (3G et 4G), qu’ailleurs ? De fait, la problématique y reste la plus présente. Pourtant, si la situation s’est améliorée, il reste encore du travail pour certains villages, à l’image de Suxy (Chiny), où les habitants ont signé une pétition voici quelques jours. Ce village de 300 âmes n’est couvert par aucun opérateur de téléphonie mobile et ne dispose d’aucun réseau GSM. Une situation ingérable quand on vous oblige d’être en télétravail, tant professionnellement que scolairement, et pas très confortable en matière de sécurité au XXIe siècle, puisqu’il est impossible de prévenir facilement les secours. Mais Proximus ou d’autres opérateurs ne souhaitent pas y placer une antenne. Suxy devra attendre la 5G, quand l’obligation de couverture sera de 99,8 %. Pour l’instant, ce village subit le 98 % légal, mais il n’est pas le seul en Luxembourg.