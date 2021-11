Un réseau routier gigantesque à gérer

La Région wallonne sous investit-elle dans la réfection des routes en Luxembourg, où de nombreux touristes de passage se plaignent régulièrement de la qualité du réseau ? Plus qu’ailleurs ? Personne n’a pu nous faire une analyse pointue et chiffrée d’un éventuel déséquilibre, mais il y a souvent des attentes fortes et longues… « On est dans une clé de répartition assez habituelle », nous assure-t-on au SPW provincial.