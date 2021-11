Postes et banques: services rétrécis

La province de Luxembourg est-elle un désert bancaire et postal ? Non, mais les services y sont, disons, limités. Chaque commune a un bureau postal, tel que le prévoit l’actuel et le futur contrat de gestion de la Poste, ce qui n’implique pas des ouvertures à temps plein. « Vu le caractère provincial rural, les ¾ des bureaux sont depuis des années de petites agences ouvertes quelques heures par jour », note Emmanuel Despat, permanent CGSP Poste. « Il est clair qu’il y a eu réduction du service, Arlon ne compte par exemple plus qu’un bureau pour trois voici quelques années. Marche, Libramont et Arlon sont les trois postes centraux auxquels s’attachent des bureaux satellites. Mais Manhay est déjà rattaché à Sprimont et Vielsalm à St-Vith, en province de Liège. »