Wanted infirmières, désespérément

Les soins de santé sont-ils à la traîne en Luxembourg ? Ils sont plutôt lacunaires, en matière d’emploi infirmier et médical, un point d’une extrême actualité. L’intercommunale Vivalia qui gère tous les hôpitaux manque cruellement de personnel infirmier. On est passé d’un trou de 90 ETP en mars à un gouffre de 120 ETP actuellement. Le covid n’explique pas tout. Depuis des années, l’appel du Grand-Duché avec ses salaires incomparables engloutit une bonne partie des infirmiers/ères voisins/es. Vivalia est en recherche permanente, et actuellement en extrême urgence, même des étudiants, même des pensionnés, ne fût-ce que pour quelques heures. La réalité n’est pas si pointue au niveau médical, mais la recherche reste quand même continue pour bien des spécialistes. Elus et direction de Vivalia pensent que la construction d’un nouvel hôpital Centre-Sud à Houdemont (Habay) via le plan Vivalia 2025 solutionnera en partie cette lacune en séduisant des spécialistes trop rares à descendre sous la ligne Namur-Liège. A voir !