Des centaines d’emplois perdus

A coups de transferts ou de restructurations, les villes de la province de Luxembourg se voient perdre de plus en plus d’emplois.

De restructurations en restructurations de diverses administrations, la province de Luxembourg a été déplumée au fil des ans. Et si les grandes villes wallonnes sont devenues des « capitales de quelque chose » (Namur la politique, Liège l’économique, Charleroi la sociale, Verviers pour l’eau), la province de Luxembourg reste un no man’s land. Il est vrai que sa démographie y est plus light, même si la croissance y est désormais la plus forte de Wallonie.