Coronavirus: 6 mois de prison pour une voyageuse ayant présenté un faux test PCR

Une femme qui avait tenté de s’envoler pour l’étranger à l’aide d’un faux test PCR a été condamnée par le tribunal correctionnel de Bruxelles à six mois de prison et à une amende de 1.600 euros. Elle a été condamnée par défaut, car elle ne s’est pas présentée à son procès.

Lors de son interrogatoire par la police, la femme avait déclaré qu’elle ne croyait pas en la pandémie de coronavirus. Tout du long, elle avait refusé de porter son masque de manière correcte. Elle s’est vu proposer un règlement de 750 euros mais ne l’a pas payé, si bien que le procureur l’a citée à comparaître devant le tribunal correctionnel.

Elle ne s’est pas présentée et a donc été condamnée par défaut à six mois d’emprisonnement et à une amende de 1.600 euros.