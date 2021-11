La neige est arrivée: l’IRM lance une alerte jaune

L’IRM a ainsi placé les provinces de Liège, Namur et Luxembourg en vigilance jaune en raison de la neige et des plaques de glace attendues entre 16 heures ce vendredi et 8 heures ce samedi et les autres provinces – à l’exception de la Côte – entre minuit et 8 heures ce samedi.

Ce vendredi après-midi et la nuit prochaine, une zone de précipitations traversera notre pays avec de la neige en Ardenne, environ 5 à 10 cm au-dessus de 400 m et 0 à 5 cm entre 200 et 400 m, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). En seconde partie de nuit, le ciel se dégagera sur l’ouest et le centre du pays, ce qui favorisera la formation de plaques de glace et rendra les routes glissantes.

Les maxima ce vendredi après-midi varieront entre 1 degré sur les hauts plateaux de l’est et 7 degrés en bord de mer. Le vent sera modéré à assez fort de sud à sud-ouest avec des pointes de 50 à 60 km/h. Pendant la nuit, les minima redescendront aux alentours de +2 degrés en bord de mer et entre 0 et 3 degrés dans l’intérieur du pays.

Samedi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux dans les régions proches de la France où quelques faibles précipitations éventuellement hivernales pourront se produire par endroits. Dans les autres régions, le risque d’averse sera plutôt limité et le temps restera généralement sec. Les maxima varieront entre 0 et 5 degrés en allant de l’Ardenne vers le littoral.

Dimanche, la journée débutera avec des éclaircies dans la moitié ouest et des nuages bas ou du brouillard, parfois givrant, ailleurs. Ensuite, le temps deviendra rapidement variable avec régulièrement des averses. Il s’agira de neige en haute Ardenne, de pluie en basse Belgique et de pluie ou neige fondante en moyenne Belgique. Au littoral, ces averses pourront être intenses et accompagnées d’un coup de tonnerre. Les maxima oscilleront entre 0 degré en Hautes Fagnes et 6 degrés sur l’ouest.