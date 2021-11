Coronavirus: l’AB suspend certains concerts pour 3 semaines

À partir de lundi, il n’y aura plus de concerts dans la grande salle de l’Ancienne Belgique (AB) au cours des trois prochaines semaines. Il est question de quinze concerts qui sont reportés à une date ultérieure, a annoncé la salle de concert. En raison du renforcement des mesures sanitaires, les événements à l’intérieur, et donc les concerts, doivent se dérouler devant un public assis.

« Nous faisons tout notre possible pour déplacer tous les concerts à une date ultérieure et dans certains cas, cela peut malheureusement conduire à une annulation », déclare Jens Van Den Wyngaert, porte-parole de l’AB.

Les concerts donnés au Club, la petite salle, sont déplacés au Théâtre, la grande salle aménagée pour accueillir un public assis. Cela concerne un public de 200 à 250 personnes qui assistent aux concerts depuis une chaise tout en portant un masque buccal.

« Ces concerts pourront se dérouler en toute sécurité. En les laissant se dérouler, nous pouvons laisser les artistes jouer, nous pouvons garder les personnes qui travaillent pour nous, y compris tous les indépendants. Nous pensons donc qu’il est important de les maintenir », déclare M. Van Den Wyngaert.

Les chiffres sont dans le rouge et donc, à cet égard, il y a une certaine compréhension pour les restrictions. Pourtant, il y a également le sentiment qu’une fois de plus, le secteur culturel est le plus durement touché.

« Nous comprenons que des mesures sont nécessaires, car les chiffres sont ce qu’ils sont. Cependant, nous sommes maintenant dans l’œil du cyclone pour la troisième fois et nous espérons que le gouvernement se rendra compte que certaines mesures de soutien sont nécessaires. L’ensemble du secteur est en grande difficulté », soupire le porte-parole de l’AB. « La vente des billets ne se passe pas vraiment bien depuis la réouverture complète. Cela a donc aussi des conséquences à long terme », conclut-il.