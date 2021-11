Petit garçon en robe, «Norman» questionne la norme

Quand il est né, tout rose et tout joufflu, Norman avait tout du bébé « normal ». Mais, petit à petit, le petit garçon est devenu « glossy ». De son sac à dos en sequins à ses chaussettes d’un rose pétant, c’est comme s’il s’était mis à trop briller. Et voilà qu’à sept ans, il se pique de mettre une robe pour aller en classe. Parce que sentir le tissu prendre le vent et voir tournicoter les volants, c’est trop chouette ! Hélas, sur le chemin de l’école, ce ne sont pas seulement ses petites jambes qui vont prendre le frais. Des bouffées de médisances soufflent tout au long de son trajet : « C’est quoi, ça ? Une jupe, un tutu, un kilt, une djellaba ? Manquerait plus qu’il se mette à se maquiller ! »