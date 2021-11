Vincent Kompany avant d’affronter le SC Charleroi: «Les joueurs ne doivent pas se battre pour moi mais pour le maillot qu’ils portent»

Depuis la nouvelle désillusion mauve, dimanche dernier contre Courtrai, entérinant un piètre bilan de 22 sur 45 (48,9 %), tout le monde y est allé de son commentaire et de son avis sur la situation d’Anderlecht et plus précisément de Vincent Kompany. Ce dernier jouera-t-il, samedi à Charleroi, son match de la dernière chance ? Comme le veut la tradition et le règlement de la Pro League, l’intéressé s’est présenté vendredi en conférence de presse pour préfacer un déplacement au Mambourg qui s’annonce extrêmement chaud. Certaines questions, notamment celle sur les jeunes de Neerpede, ont quelque peu irrité l’entraîneur anderlechtois mais, dans l’ensemble, il est apparu serein et souriant.

« Cela fait 18 mois qu’on parle de la dernière chance », réagit le mentor des Bruxellois. « Mon sort n’est pas important. Les joueurs ne doivent pas se battre pour moi mais pour le maillot qu’ils portent. Cela doit se faire quel que soit le coach. Autrement, nous ne sortirons pas du peloton dans lequel se trouve le club – notamment pour des raisons financières- et où se distribuent les coups de coude. Au club, on est au service des joueurs jour et nuit. En retour, nous leur demandons de tout donner pour le blason. Il faut retrouver cette culture, qui coulait de source lorsque j’étais joueur. Le groupe a bien réagi durant la semaine mais la réaction devra évidemment se produire sur le terrain ce samedi ».