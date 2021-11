Plus que trois gares et un espoir lointain de «162» plus rapide

Si la province de Luxembourg est traversée par les deux autoroutes E411 et E25 et quelques routes régionales comme la N4 qui va de Marche à Arlon, le réseau ferroviaire est surtout basé sur la ligne 162 Bruxelles-Luxembourg qui traverse elle aussi la province de part en part. Avec la fermeture des gares de Gouvy, Bertrix, Marbehan et Virton qui sera effective ce 1er décembre (auxquelles on peut ajouter Jemelle à la frontière namuro-luxembourgeoise), il ne restera plus que trois gares complètement opérationnelles, Arlon à une extrémité, Marloie à l’autre et Libramont au centre, toutes sur l’axe 162. La ligne 166 Bertrix-Dinant sera dépourvue de guichet, tout comme Bertrix – Virton – Athus (165), Athus – Messancy (167), l’axe Liège – Gouvy (42) et Marche – Liège (43). Les usagers se retrouvent donc à quai…