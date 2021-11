Coupe du monde 2022: le Portugal sur la route de l’Italie en barrages, l’un des deux manquera le Mondial au Qatar

L’Italie, championne d’Europe en titre, et le Portugal de Cristiano Ronaldo, vainqueur de l’Euro-2016, ont été versés vendredi dans la même «voie» des barrages du Mondial-2022 et seront contraints de s’affronter pour la qualification si les deux équipes franchissent leur demi-finale respective.

Les douze barragistes sont répartis en trois mini-tournois de quatre équipes, avec demi-finales et finale sur match sec. Les vainqueurs de chaque «voie» (A, B, ou C, dans le jargon de l’UEFA) seront qualifiés pour la Coupe du monde.

Les barrages européens pour la Coupe du monde 2022 de football pourraient proposer un choc entre l’Italie et le Portugal, les deux derniers champions d’Europe en date, selon le tirage au sort effectué vendredi à Zurich.

Le groupe C est le plus relevé des trois. Il propose des demi-finales opposant l’Italie, championne d’Europe en titre, à la Macédoine du Bord et le Portugal, champion d’Europe 2016, à la Turquie.

Dans le groupe A, les demi-finales opposent l’Ecosse à l’Ukraine et le Pays de Galles à l’Autriche. Les demi-finales du groupe B sont Russie - Pologne et Suède-République tchèque.

Les trois pays vainqueurs des barrages rejoindront au Qatar les douze nations européennes qui ont terminé en tête de leur groupe des éliminatoires.