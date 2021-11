Podcast: c’est quoi, écrire, en Belgique francophone?

Enfin un chouette podcast, bien monté, qui s’intéresse au processus de création littéraire et, en dehors de toute promotion éditoriale, interroge les autrices et auteurs de Belgique francophone sur leurs œuvres en chantier, leurs pulsions d’écriture et leurs inspirations, leurs rituels de travail, leurs difficultés parfois. Du pur audio, pas d’image : juste le son, le simple fil de l’esprit, laissant à l’auditeur la faculté d’imaginer les images qui complètent cette rencontre… comme lorsqu’on plonge dans un bon bouquin.