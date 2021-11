Hockey: la Coupe du monde U21 féminine reportée

Suite à l'apparition d'un nouveau variant du coronavirus en Afrique du Sud, la Fédération internationale de hockey (FIH) et l'Association sud-africaine de hockey ont décidé, conjointement, que la Coupe du monde féminine U21, qui devait se dérouler du 5 au 16 décembre, ne pourrait se dérouler comme initialement prévu, à Potchefstroom.

« La sécurité de toutes les personnes impliquées dans les événements FIH est une priorité absolue. De plus, de nombreux pays, y compris certaines des équipes participantes, ont désormais fortement augmenté leurs restrictions de voyage vers l'Afrique du Sud, y compris l'arrêt de certains vols. Par conséquent, il n'est tout simplement pas possible de maintenir cet événement comme prévu. C'est extrêmement décevant. Une Coupe du Monde U21 est si importante pour le développement des jeunes joueurs. De plus, c'était la première fois qu'une Coupe du monde FIH devait avoir lieu sur le sol africain. Au nom de la FIH, je tiens à remercier toutes les équipes pour leur compréhension ainsi que les organisateurs locaux pour leur excellent travail et leur collaboration », a déclaré Thierry Weil, le CEO de la FIH.