Vincent Kompany: «Cela fait 18 mois qu’on parle de la dernière chance»

Depuis la nouvelle désillusion mauve, dimanche dernier contre Courtrai, entérinant un piètre bilan de 22 sur 45 (48,9 %), tout le monde y est allé de son commentaire et de son avis sur la situation d’Anderlecht et plus précisément de Vincent Kompany. Ce dernier jouera-t-il, samedi à Charleroi, son match de la dernière chance ? Comme le veut la tradition et le règlement de la Pro League, l’intéressé s’est présenté vendredi en conférence de presse pour préfacer un déplacement au Mambourg qui s’annonce extrêmement chaud. Certaines questions, notamment celle sur les jeunes de Neerpede, ont quelque peu irrité l’entraîneur anderlechtois mais, dans l’ensemble, il est apparu serein et souriant.