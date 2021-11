Coupe du monde U21 de hockey: un partage décevant pour les Young Red Lions

Les mines étaient quelque peu déconfites à la sortie du terrain du côté belge après le partage engrangé face à la Malaisie (1-1). Un résultat décevant pour ce deuxième duel de poule à la Coupe du monde, à Bhubaneswar. D’autant plus que les jeunes Lions ont dominé les échanges mais qu’ils se sont heurtés à une défense bien regroupée et surtout à un gardien qui a sauvé ses couleurs à de multiples reprises. C’est d’ailleurs la Malaisie qui ouvrait la marque sur rebond de penalty en toute fin de première période (29e) via Amirul Azahar alors que la Belgique avait obtenu les plus belles possibilités.

Dès la reprise, les hommes de Jeroen Baart poursuivaient leurs assauts du but adverse mais sans réussite. Le jeu proposé était en tous cas nettement moins convaincant et bien plus stéréotypé que celui proposé, mercredi, face à l’Afrique du Sud (5-1). Les Lions obtenaient 3 p.c. et sur le dernier, Thibeau Stockbroekx trouvait finalement le chemin des filets d’un sleep puissant et précis (49e). La fin de rencontre était à sens unique mais les Belges ne parvenaient pas à arracher la victoire malgré leurs dernières tentatives.