Coronavirus: le testing craque, la nouvelle stratégie fait débat

Pour soulager la pression sur testing, « il faut trouver des sparadraps », résume-t-on au commissariat corona. Les cas contact qui sont vaccinés pourraient ne plus être testés qu’une seule fois, au jour 5 de leur potentielle contamination.

L’alerte était déjà donnée par le responsable des laboratoires de biologique clinique début de la semaine dans Le Soir : le testing est sur le point de craquer. En réalité, dans certaines régions, il a craqué. Or, il s’agit de la toute première ligne de front contre le coronavirus. Les autorités ont été obligées de reconnaître que la stratégie actuelle ne fonctionnait plus. Ils ont revu leur copie mais les politiques ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur la meilleure manière de soulager les centres de prélèvements et les laboratoires d’analyse.

Faute d’accord lors du Comité de concertation (Codeco), la balle a été renvoyée aux ministres de la Santé, qui se réuniront samedi matin. Au moment d’écrire ces lignes, les réunions préparatoires à cette CIM Santé n’avaient pas permis de trouver un accord.