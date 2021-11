Bourse de Bruxelles - Les marchés ont atténué le choc provoqué par le nouveau variant

AB InBev (51,19) plongeait toujours de 5,81 pc après avoir perdu jusqu'à 8 pc, Solvay (99,74) chutant de 4,96 pc devant KBC (71,78) en baisse de 4,70 pc. Umicore (42,61) et Aperam (43,02) étaient négatives de 3,62 et 3,84 pc, Melexis (101,20) et Ageas (46,37) cédant 2,97 et 2,77 pc. UCB (98,76) valait 1,68 pc de moins que jeudi, arGEN-X (246,40) et Galapagos (42,60) perdant 0,28 et 2,94 pc. Elia (109,20), seule positive en matinée après des prévisions revues à la hausse, gagnait 2,92 pc, rejointe par les immobilières Aedifica (118,10) et WDP (41,60) qui s'appréciaient de 1,55 et 0,19 pc en compagnie de Colruyt (41,51), repartie de 0,19 pc à la hausse. GBL (95,76) et Ackermans (145,40) abandonnaient 3,08 et 2,94 pc, Proximus (16,26) et Telenet (31,14) abandonnant 3,07 et 0,51 pc tandis qu'Orange Belgium (19,52) était par ailleurs négative de 0,10 pc et bpost (7,36) positive de 0,61 pc.

Hors Bel 20, Resilux (227,00) revenait aux écrans avec un bond de 33,9 pc après OPA. A l'inverse, Kinepolis (46,78) était amputée de 8,4 pc, Barco (17,73) et EVS (21,30) plongeant de 4,3 et 3,2 pc, Euronav (8,32) et Exmar (4,07) de 4,9 pc, CFE (91,30) et Ontex (7,69) de 4,7 et 4,1 pc. Immobel (70,70), Intervest Offices (27,15) et Leasinvest (71,50) chutaient de même de 4,2 pc, Retail Estates (70,20) et Shurgard (55,10) de 2,3 et 3,5 pc, D'Ieteren (157,80) et Bekaert (35,40) de 3,9 et 2,3 pc. Bone Therapeutics (0,91) et Advicenne (7,66) terminaient sur des pertes de 7,2 et 6,5 pc, MDxHealth (0,86) et Nyxoah (17,20) chutant de 6,1 et 4,9 pc tandis qu'IBA (14,52) perdait 3,7 pc.