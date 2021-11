iSTAR obtient un financement de 20 millions d'euros auprès de la BEI

Implantée à Wavre, iSTAR Medical développe des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS). Le glaucome est la cause principale de cécité irréversible chez l'adulte et touche environ 100 millions de personnes dans le monde. Le financement de la BEI va permettre de poursuivre les essais cliniques, les questions réglementaires et la mise sur le marché de ce nouvel implant ophtalmique.

L'annonce a été faite vendredi au siège de la société en présence entre autres du vice-président de la BEI, Kris Peeters, et du ministre wallon de l'Économie, Willy Borsus.