La Grande Région n’a pas la même force vue d’Arlon ou de Charleroi

Vue de Namur, de Liège ou de Mons, l’espace « Grande Région » n’a pas la même acuité que lorsque l’on vit en province de Luxembourg. D’abord baptisée il y a 25 ans Saar-Lor-Lux (pour Sarre-Lorraine-Luxembourg), avant que la Wallonie ne rejoigne cette structure des années plus tard, mais sans grande conviction, la Grande Région est pourtant vue comme la « Petite Europe », un espace transfrontalier de proximité. « Sa localisation, sa taille, l’identité et la diversité de ses membres lui confèrent une valeur symbolique et exemplative, avec 12 millions d’habitants sur quatre pays, cinq régions et six partenaires institutionnels », commente René Collin, qui fut ministre de la Grande Région. « Elle n’a pas de parlement ni de conseil des ministres, mais elle a son “Sommet” annuel qui adopte des déclarations. Elle est surtout un espace de coopération socio-économique à défaut d’être un territoire d’exercice d’une politique supranationale intégrée. »