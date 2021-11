Plaisirs d’hiver: un bracelet CST qui doit encore s’imposer

Midi, le Codeco se termine, les marchés de Noël sont sauvés, pourvu qu’ils éteignent à 23 heures. Ça tombe bien, les Plaisirs d’hiver qui démarrent au même moment, au coeur de la capitale, ferment à 22 heures. L’ambiance est pourtant morose au démarrage. La drache et l’arrivée de l’hiver en découragent plus d’un(e).

« La prochaine fois, il faudra d’abord aller chercher le bracelet », sourit ce commerçant, qui a quand même filé deux bières à ses premières clientes. « Vous avez raison, j’ai oublié de le demander, rougit cet autre, l’écharpe coincée dans ses lunettes en guise de masque. Pourtant, l’organisation est passée tout à l’heure, pour expliquer comment ça fonctionne. C’est machinal, de servir les gens. Mais je vais prendre le réflexe. » Il vaudrait mieux, la Ville menaçant de sanctions puis d’exclusions les réfractaires et autres distraits. « Nous, on sait qu’on devra regarder le bracelet et, s’ils ne l’ont pas, il faudra les envoyer là en face… » Et jusqu’à présent ? « Ben on n’a encore eu aucun client alors qu’il y a deux ans, à midi, on était plein », explique le marchand de breuvages alcoolisés.