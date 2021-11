Romelu Lukaku de retour avec Chelsea contre Manchester United? «Il est peu probable qu’il débute la rencontre»

Absent depuis plus d’un mois, ‘Big Rom’ est très proche d’une retour à la compétition.

Écarté des terrains depuis plus d’un mois en raison d’une blessure à la cheville, Romelu Lukaku pourrait effectuer son retour à la compétition à l’occasion du choc face à Manchester United. Mais pas dans la peau d’un titulaire, comme l’a expliqué son entraîneur Thomas Tuchel, ce vendredi en conférence de presse. « La possibilité qu’il débute n’est pas très élevée parce que nous ne pouvons pas être sûrs de ce qui se passe dans le match et nous devons trouver un équilibre entre donner des minutes et être compétitifs pendant 90 minutes. »

De retour dans le groupe londonien ce mercredi lors de la rencontre de Ligue des champions face à la Juventus, remportée haut la main par Chelsea, le Diable rouge avait passé l’intégralité de la rencontre sur le banc.

Cette saison avec les Blues, l’ancien joueur du Sporting d’Anderlecht totalise quatre buts en onze matches.