Bruxelles: Uber désactivé ce vendredi soir, une solution politique en vue?

Dans l’opposition, Christophe De Beukelaer (cdH), David Leisterh (MR), Youssef Handichi (PTB), Bianca Debaets (CD&V) et Cieltje Van Achter (N-VA) ont ouvertement reproché à Rudi Vervoort d’avoir attendu sept ans pour accoucher d’un projet de réforme du secteur qui doit encore franchir plusieurs obstacles. Ils ont été rejoints par plusieurs élus de la majorité comme Arnaud Verstraete (Groen), Hicham Tahli (Ecolo) et Marc Loewenstein (DéFI), dans une demande insistante de solution dans l’urgence pour les chauffeurs privés d’une précieuse source de revenus.

Jamal Ikasban (PS). s’est quant à lui dit effaré des prises de position politiques contestant une décision de justice et qualifiant de secteur mafieux « les victimes de l’uberisation du secteur ». « Les vrais mafieux sont ceux qui ont fait croire aux chauffeurs qu’ils pouvaient faire du taxi sans respecter les règles de mise dans ce secteur », a-t-il dit, plaidant pour la mise en place d’une cellule pour aider les chauffeurs sur le carreau à trouver un job parmi les 600 propositions de CDI du secteur du taxi.

« Nous avons tous égard pour la situation des chauffeurs, quel que soit le cynisme de la firme contrôlant l’application qu’ils utilisent… Je ne pense pas que nous devions légiférer face à une urgence créée : nous devons aller vite mais rien ne justifie le délai de ce soir à 18h, décidé par Uber », a notamment répondu Rudi Vervoort.

Le ministre-président bruxellois a souligné que les démêlés d’Uber avec la Justice ne dataient pas d’hier. En 2015 déjà, sur recours des Taxis Verts, le tribunal de commerce de Bruxelles a ordonné à Uber Pop de cesser de mettre en relation des clients et des chauffeurs ne disposant pas de l’autorisation des taxis bruxellois et de se mettre en conformité sous peine d’une astreinte de 10.000 euros par infraction.

Dans la foulée, Uber a lancé Uber X pour tenter de répondre aux règles de l’ordonnance sur le service de limousine. D’autres décisions de justice défavorables intervenues entretemps n’ont pas eu raison des activités d’Uber X jusqu’au jugement de la cour d’appel de mardi. Elles n’ont pas freiné non plus les demandes d’autorisation de Location de Véhicules avec Chauffeur non soumises à numerus clausus, passées de 217 en 2015 à 1.191 en mars dernier, sans compter les LVC en provenance de Flandre et de Wallonie, admis sur la plate-forme Uber là aussi en contradiction avec l’ordonnance bruxelloise de 1995.

Toujours selon Rudi Vervoort, cette concurrence déloyale a entrainé une immobilisation de 20 % de la flotte de taxis, bien avant la pandémie.