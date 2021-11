Standard: Noë Dussenne, passé très vite de zéro à héros

En sortant, dès son entrée en fonction, Noë Dussenne des oubliettes où il avait été plongé dès le début de saison, Luka Elsner savait exactement ce qu’il faisait. Et ce que le défenseur montois pouvait lui apporter. Du leadership, de la stabilité, du calme et, du haut de ses 29 ans, une bonne dose d’expérience pour tenter de remettre le Standard la tête à l’endroit et éviter aux plus jeunes, lancés en même temps dans le grand bain, de s’y noyer. Mission remplie. Car il n’aura fallu que très peu de temps à Dussenne pour retrouver son rythme et ses repères. Le sourire aussi, après avoir attendu le licenciement de Mbaye Leye, la seule option possible, à ses yeux, pour espérer récupérer ses galons et refaire parler de lui.