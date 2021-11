Alerte jaune de l’IRM: la neige fait son retour en Belgique (photos et vidéo)

L’IRM a ainsi placé les provinces de Liège, Namur et Luxembourg en vigilance jaune en raison de la neige et des plaques de glace attendues entre 16 heures ce vendredi et 8 heures ce samedi et les autres provinces – à l’exception de la Côte – entre minuit et 8 heures ce samedi.

Ce vendredi après-midi et la nuit prochaine, une zone de précipitations traversera notre pays avec de la neige en Ardenne, environ 5 à 10 cm au-dessus de 400 m et 0 à 5 cm entre 200 et 400 m, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). En seconde partie de nuit, le ciel se dégagera sur l’ouest et le centre du pays, ce qui favorisera la formation de plaques de glace et rendra les routes glissantes.

L’IRM a ainsi placé les provinces de Liège, Namur et Luxembourg en vigilance jaune en raison de la neige et des plaques de glace attendues entre 16 heures ce vendredi et 8 heures ce samedi et les autres provinces – à l’exception de la Côte – entre minuit et 8 heures ce samedi.