Mondial 2022: Fernando Santos «totalement convaincu» de la qualification du Portugal

Les barrages européens pour la Coupe du monde 2022 de football pourraient proposer un choc entre l’Italie et le Portugal, les deux derniers champions d’Europe en date, selon le tirage au sort effectué vendredi à Zurich.

Le chemin menant au Qatar est parsemé d’embûches pour le Portugal, qui affrontera la Turquie en demi-finales des barrages pour le Mondial 2022, avant une éventuelle finale contre l’Italie, pour ce qui constituerait la grande affiche de ces barrages.

« Nous devons tout d’abord nous concentrer pour vaincre la Turquie », déclare le sélectionneur portugais Fernando Santos. « C’est le match important pour être ensuite en finale et la remporter. Quant au tirage au sort, il est ce qu’il est (possible « finale » contre l’Italie, NDLR). Il y a plusieurs aspects positifs comme le fait de pouvoir jouer à domicile, mais pour cela il faut vaincre la Turquie. Le fait de pouvoir compter sur le soutien du public et d’éviter la fatigue des déplacements, c’est important. Ces voyages, ces déplacements sont toujours un peu compliqués. Maintenant il faut bien se préparer pour avoir un bon niveau en mars… La Turquie a de très bons joueurs. Parfois leur collectif fonctionne bien, parfois non.(…) C’est une équipe qui pose toujours des difficultés. (…) Mais je suis totalement convaincu qu’on sera au Mondial ».