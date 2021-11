Coronavirus: une manifestation bloque la RTBF à Charleroi

Pour l’un des manifestants présent devant Médisambre qui abrite certains bureaux de chaîne de télévision publique, « ils sont là pour dénoncer la propagande qui est faite. « On bloque la RTBF pour dénoncer la propagande qui est faite. On est là pour défendre nos libertés individuelles. On est pour la vaccination pour ceux qui veulent la faire et on est pour la non-vaccination pour ceux qui ne veulent pas la faire. Pour les libertés de chacun. Ce sont nos droits individuels et inaliénables ».

Les manifestants ont évoqué vouloir participer au débat de manière pacifique. « On est en négociation pour que les responsables de la RTBF viennent ouvrir le débat avec nous politiquement et socialement, pour qu’ils parlent avec le peuple. On est là pacifiquement. Moi, ce que je veux, c’est qu’ils nous donnent la parole. À chacun de nous. Qu’ils fassent un papier, qu’ils viennent avec une caméra et qu’ils nous donnent la parole », a scandé un manifestant.