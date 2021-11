Réforme fiscale: l’UE veut sonner le glas des coquilles vides et des sociétés sous-taxées

La Commission présentera, en principe le 22 décembre, plusieurs textes sur l’imposition des sociétés. Pour traduire l’impôt minimum dans le droit européen et partir à la chasse des boîtes aux lettres.

Plus de sociétés boîtes aux lettres et plus de taux d’imposition dérisoires. C’est la double harmonisation que doit présenter la Commission européenne le 22 décembre. Ces propositions permettront de traduire en partie dans le droit européen l’accord mondial sur l’impôt minimum obtenu sous l’égide de l’OCDE.

Sur ce point, comme le rapportait plus tôt cette semaine La Libre Belgique, la Commission entend opter pour une des deux approches retenues dans l’accord OCDE. Ce dernier prévoit qu’un pays qui abrite le siège d’une entreprise pourra récupérer la différence de taxation sur une filiale si celle-là n’y est pas imposée à au moins 15 %. C’est la règle prioritaire. Et seulement si le pays de la maison mère ne fait pas usage de ce droit, alors les pays des filiales pourront récupérer une part du gâteau sur certains paiements qui quittaient leurs territoires sous-taxés.