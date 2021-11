Hockey Pro League: un partage face aux Pays-Bas pour des Red Lions émoussés

Les joueurs belges ont livré une prestation assez moyenne pour leur 3e rencontre de Pro League. Mais on retiendra surtout leur belle réaction pour recoller par deux fois au score et leur efficacité sur penalty.

Pour leur avant-dernière sortie de l’année 2021 en Pro League, c’est devant un stade vide et dans une ambiance particulière que les joueurs belges rencontraient leurs homologues néerlandais. Un premier duel entre les 2 pays avant celui de dimanche avec des Lions qui devaient se passer des services de nombreux joueurs comme Tanguy Cosyns, Nicolas Poncelet, Antoine Kina et Manu Stockbroekx, tous les 4 blessés, mais aussi de Vincent Vanasch (raisons personnelles) et de Thibeau Stockbroekx (Coupe du monde U21). Mais, face à une équipe des Pays-Bas rajeunie avec 6 nouveaux visages, ce sont bien les numéros 1 mondiaux qui prenaient l’initiative et qui se lançaient à l’assaut du but adverse. Les Belges étaient bien en place mais ils manquaient de percussion et de précision dans le dernier geste devant le but de Maurits Vissers malgré de belles possibilités pour Tom Boon, John-John Dohmen et Sebastien Dockier.

Le Néerlandais se montraient attentistes et laissaient clairement les Belges faire le jeu en les obligeant à évoluer via les flancs. Après 18 minutes, les Red Lions obtenaient le premier penalty de la rencontre mais la tentative d’Alexander Hendrickx finissait sa course sur le gardien. Les Pays-Bas gagnaient en confiance au fil des minutes et prenaient à leur compte la possession de balle. Et Stijn van Heijningen obtenait la première occasion franche pour l’équipe locale mais son tir était bien repoussé par Loic Van Doren. Les hommes de Michel van den Heuvel manquaient d’énergie pour réellement inquiéter leurs adversaires du jour tout comme de précision dans les reconversions offensives. C’était clairement les Oranje qui étaient, à présent, à l’initiative dans ce deuxième quart d’heure.