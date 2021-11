Guillaume Gillet: «J’essaie de trouver du plaisir autrement qu’en jouant»

Après une pemière saison carolo vécue dans la peau d’un titulaire quasiment indiscutable, Guillaume Gillet passe le plus clair de son temps sur le banc depuis l’arrivée d’Eward Still à la tête de l’équipe. Ce samedi, c’est donc probablement dans la peau d’un remplaçant qu’il va retrouver le Sporting d’Anderlecht où, à l’exception de Frank Boeckx, Vincent Kompany et David Steegen, il ne connaît plus grand monde. Compétiteur dans l’âme, l’ancien Diable rouge sait qu’il sera probablement amené à poser un nouveau choix de carrière dans les prochains mois, voire les prochaines semaines s’il venait à trouver le temps long dès janvier. En attendant, le milieu de terrain de 37 ans est revenu avec nous sur sa situation actuelle, mais aussi le nouveau visage des deux Sportings, qui s’affrontent ce samedi soir.

Comment vivez-vous votre situation actuelle ?