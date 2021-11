Anderlecht: Lior Refaelov devrait être titulaire contre le Sporting de Charleroi

Lior Refaelov (35 ans) est attendu au coup d’envoi à Charleroi. Le Soulier d’or, qui n’a plus été titularisé depuis le 17 octobre à Saint-Trond (2-2), retrouverait une place de titulaire dans le onze de Vincent Kompany qui reviendrait à un schéma plus classique.

Toutes compétitions confondues, Refaelov a signé cette saison 7 buts et 5 passes décisives en 17 matches avec Anderlecht même s’il n’est pas aligné à sa meilleure place. Mais, depuis sa mauvaise prestation au Stayen, l’Israélien est resté deux fois sur le banc contre le Beerschot et à Courtrai et n’a reçu que 39 minutes de jeu contre OHL (22) et à l’Antwerp (17).