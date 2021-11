Plaisirs d’hiver à Bruxelles: les premières images du spectacle de la Grand-Place (photos et vidéo)

Parmi les « attractions » des Plaisirs d’hiver, le spectacle de son et lumière est attendu chaque année. Pour cette nouvelle édition, il sera possible d’admirer ce spectacle sur la Grand-Place jusqu’au 2 janvier prochain.

C’est parti ! Le coup d’envoi de la nouvelle édition des « Plaisirs d’Hiver » a été donné ce vendredi 26 novembre. Sur la Grand-Place, il est désormais possible d’admirer un magnifique spectacle de son et lumière tous les soirs jusqu’au 2 janvier 2022. C’est l’artiste Magic Monkey qui s’est chargé du spectacle de son et lumière sur la Grand-Place de cette édition 2021. L’artiste s’est associé avec le compositeur Charles de Moffarts pour faire voyager les spectateurs.