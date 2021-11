OHL ramène l’Union Saint-Gilloise sur terre

Tout juste auréolée de son titre de championne d’automne acquis au terme de sa promenade de santé vivifiante à la Côte belge, dimanche passé, l’Union Saint-Gilloise a subi un premier véritable contrecoup, vendredi soir, en match avancé de la 16e journée de Pro League. Opposée à une formation d’OHL extrêmement bien organisée défensivement et animée par la technique et la vista de quelques bons petits joueurs à la fois vifs, techniques et… roublards (Schrijvers, Maertens, Kaba, Tamari, Mercier), l’équipe de Felice Mazzù a en effet pu se rendre compte dans quelle mesure son statut avait changé ces dernières semaines. Et combien serait encore ardue sa quête du top 4 d’ici la fin de la saison régulière. Logiquement défaite par une formation louvaniste méfiante et redoutable à la fois, l’Union devra à nouveau remettre l’ouvrage sur le métier dès vendredi prochain, sur la pelouse synthétique de Saint-Trond. Histoire de rendre un meilleur honneur à son nouveau rang de révélation de la saison.