La revue de l’actu de Michel Lecomte: les amateurs sont les pros de la vie

Jonas Gerckens et son coéquipier le Français Benoit Hantzberg occupent la 4e place en Class40 de la Transat Jacques Vabre, course à la voile transatlantique en double, alors que les premiers bateaux de cette catégorie sont à un peu plus de 600 miles nautiques (environ 1.000 km) de l’arrivée à Fort-de-France en Martinique samedi matin.