Teddy Teuma la défaite de l’Union face à OHL: «Il faut garder la tête haute et continuer à avancer»

« C’est un petit coup de frein dans notre parcours », a réagi Teddy Teuma, le capitaine bruxellois, au micro de la Pro League à l’issue de la rencontre. « Il faut garder la tête haute et continuer à avancer. On occupe toujours la première place, et c’est toujours bien ce qu’on fait, a analysé Teddy Teuma au micro de la Pro League. Je n’ai pas envie qu’on commence à penser qu’il s’agit d’une claque ou quelque chose comme ça, on doit continuer à gommer nos erreurs, à apprendre. On a commis deux erreurs en première mi-temps, et on les paie cash. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas. »