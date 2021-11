Stephen Sondheim, légende de la comédie musicale américaine, est décédé

Stephen Sondheim, légende de la comédie musicale américaine et parolier de « West Side Story », est décédé à l’âge de 91 ans, a déclaré vendredi son avocat au New York Times.

Né le 22 mars 1930 à New York, il était considéré comme l’un des plus grands compositeurs de comédie musicale. Il avait notamment travaillé sur « Sweeney Todd », « Gypsy », « Sunday in the Park with George », « A Little Night Music », comme compositeur ou parolier.