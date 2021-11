CR7, compétiteur né: les larmes et la rage de Ronaldo après l’élimination de la Juventus contre Porto en Ligue des Champions (photos)

9 mars 2021. La Juventus remporte la manche retour des 8e de finales aux prolongations dans son stade (3-2), mais cette victoire ne suffit pas à effacer la défaite (2-1) du match aller à Porto : les Bianconeris sont éliminés. Et avec eux, Cristiano Ronaldo. Extrêmement décevant lors de cette double confrontation cauchemardesque, la star s’était montrée abattue au coup de sifflet final, on le savait. Mais la série documentaire All or Nothing : Juventus (diffusée par Amazon Prime Video) a dévoilé d’autres images inédites, capturées dans le vestiaire.

On y voit Ronaldo en larmes, le visage marqué par la défaite. La scène n’a pas manqué de faire réagir sa communauté de fans, charmée par l’instinct de compétiteur du quintuple vainqueur de la Ligue des Champions.