Week-end en Ardennes, horeca... Annelies Verlinden clarifie les nouvelles mesures sanitaires

Jusque dans la nuit de vendredi à samedi, les représentants des différents gouvernements ont mis la dernière main à l'arrêté royal afin de le rendre le plus clair possible. Cet arrêté royal a été publié ce samedi matin, mais le ministre a déjà clarifié certaines choses. Par exemple, la question de savoir si un groupe de personnes peut encore aller ensemble dans les Ardennes. « Nous comprenons que les gens ont besoin de vacances, mais nous essayons de limiter le mélange de différentes bulles - même si nous n'utilisons plus ce concept », a-t-elle déclaré. « Les différents groupes d'amis et la famille sont toujours autorisés à rester ensemble, mais nous avons limité ce nombre à 15 personnes. »

Horeca

Autre précision : au restaurant, les enfants de moins de 12 ans ne comptent pas parmi les six personnes autorisées à s'asseoir ensemble à une table. « Comme la dernière fois, il s'agit d'environ six personnes à partir de 12 ans », a-t-elle précisé.

Les mesures entreront en vigueur à 11 heures samedi matin. Ce n'est que pour les grands événements qu'il y a un délai jusqu'au lundi. « Nous comprenons que c'est désagréable. Mais nous voulons éviter les images d'un grand nombre de personnes qui sortent le grand jeu pour faire la fête une dernière fois. »

Mme Verlinden n'a pas souhaité faire de commentaires sur Noël et le Nouvel An. « La question sera de savoir si nous verrons un aplatissement des courbes d'hospitalisation dans ce délai et dans les dix jours. Ces mesures seront en place pendant trois semaines, mais s'il y a une chose que nous avons apprise dans cette crise, c'est qu'il faut toujours être prudent. »