Transat Jacques Vabre: Jonas Gerckens 4e et dans un mouchoir de poche pour une place sur le podium

Jonas Gerckens et son coéquipier le Français Benoit Hantzberg occupent la 4e place en Class40 de la Transat Jacques Vabre, course à la voile transatlantique en double, alors que les premiers bateaux de cette catégorie sont à un peu plus de 600 miles nautiques (environ 1.000 km) de l’arrivée à Fort-de-France en Martinique samedi matin.

Le Volvo 164 du marin liégeois Jonas Gerckens a souffert vendredi d’un manque de vent, mais a repris du souffle dans les voiles durant la nuit pour filer à 13,7 noeuds. Ce qui lui permet de remonter de la 6e à la 4e place. Le bateau français Redman avec le Français Antoine Carpentier et l’Espagnol Pablo Santurde Del Arco est en tête à 616 miles nautiques de l’arrivée (environ 1140.83 km).

Les Français Cédric Château et Jérémie Mion (Seafrigo-Sogestran) sont deuxièmes à 20.32 miles nautiques (56.15). Banque du Léman des Suisses Valentien Gautier et Simon Koster, 3es à 32.03 Nm (59.32 km) et le Volvo de Jonas Gerckens, 4e à 33.87 Nm (62.73) sont dans le même mouchoir de poche, mais c’est le Belge qui va pour l’instant le plus vite sur la mer. «A couteaux tirés avec les Suisses! Quelques centaines de mètre entre Banque du Leman et le Volvo164 après 3.800milles de course!», a commenté Jonas Gerckens qui peut voir son concurrent.