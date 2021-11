Le dernier amour d’Hemingway

Après l’engagement avec William Bourton, ci-contre, les femmes. Andrea di Robilant raconte, avec beaucoup d’informations et autant de verve, le dernier amour d’Ernest Hemingway. Qui resta sans doute platonique mais qui redonna à l’écrivain américain le boost qu’il lui fallait pour recommencer à écrire. Il n’avait plus rien produit depuis Pour qui sonne le glas, paru en 1940. Il était en panne d’inspiration. Elle fut, comme dit le journaliste et écrivain di Robilant, sa dernière muse.

Hemingway est à Venise quand il rencontre Adriana Ivancich. On est en 1948. Il a 49 ans, elle en a 18. C’est à la chasse qu’ils se voient pour la première fois. Elle apparaît dans la noirceur de la nuit, trempée de pluie et fatiguée par la longue attente de la Buick qui devait la reprendre. C’était sa première chasse, mais elle ne tirait pas. Comme elle ne buvait pas. Son premier daïquiri, c’est Ernest qui le lui fit boire.