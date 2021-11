Hemingway, le baroudeur engagé

L’image du Prix Nobel 1954 reste celle d’un aventurier alcoolo et vantard. William Bourton montre que, par ses livres et ses combats, l’écrivain a voulu donner un sens au monde tragique qui fut le sien.

Revenir aux textes. C’est ce que fait ici notre collègue William Bourton. Mieux connaître Ernest Hemingway, mieux apprécier ce que furent ses combats, d’écrivain et d’homme, c’est se (re)plonger dans ses écrits. D’autant que « cette œuvre s’offre comme une vaste autobiographie, un immense roman d’apprentissage qui explore et dépeint la manière dont son auteur – dissimulé sous différents masques – a grandi, s’est développé moralement et psychologiquement au contact du monde et des expériences qu’il a recherchées et vécues ».