Les embûches de la traduction

Pour Nicolas Richard, traducteur d’environ 120 livres en trente ans, Par instants, le sol penche bizarrement. Sur la gymnastique intellectuelle complexe et excitante qui consiste à transposer en français un texte anglais ou américain, les expériences multiples qu’il relate ici avec une louable honnêteté (les ratés ne sont pas oubliés) constituent un témoignage de première main – les mains dans le cambouis des dictionnaires et autres sources – où la finesse de la pensée n’exclut pas et même nourrit l’humour.