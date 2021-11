Francesca Serra, Heine Bakkeid… Les poches des Livres du Soir

Elle a menti pour les ailes ***

Francesca Serra

« Qu’est-ce qui a quatre pieds, un dossier et des ailes ? » C’est sans importance mais l’énigme du titre va vous tenir bien longtemps, sur le thème des apparences trompeuses et de nos liens humains faits de petits riens. Rentrée scolaire 2015 : la belle Garance Sollogoub est née avec le siècle, elle veut exister – quoique pas trop – et les réseaux sociaux dictent leur loi dans l’école. Soudain, elle disparaît. Harcèlement ? L’autrice restitue à la fois l’enquête de police, la sous-culture des réseaux et leurs combustibles de rumeurs, la belle histoire d’un monde moche, dissocié, stupéfiant. Parfois longuet mais très vivant, très bien vu et coloré.

J’ai Lu, 736 p., 8,9 €

Tu me manqueras demain ***