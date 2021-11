À la découverte d’un Prix Nobel, Abdulrazak Gurnah

La relative frilosité de l’édition française est un sujet récurrent quand arrive dans la lumière une œuvre peu traduite. Le 7 octobre dernier, jour où l’écrivain tanzanien Abdulrazak Gurnah a été proclamé lauréat du Nobel de littérature, cet argument ne pouvait cependant être brandi par celles et ceux qui ne l’avaient jamais lu (nous en étions) : trois traductions, un tiers de son œuvre, étaient parues entre 1995 et 2009. Mais elles n’étaient plus disponibles. On se réjouit donc d’en voir renaître deux dès la semaine prochaine : Paradis et Près de la mer. Et de savoir que les Editions Denoël ne vont pas en rester là : Livres Hebdo a annoncé la réédition d’Adieu Zanzibar en 2022 et, en 2023, la traduction inédite du dernier roman en date d’Abdulrazak Gurnah, Afterlives.