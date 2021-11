Les raisons de la colère

Chez ces gens-là, on ne parle pas, Monsieur, on prie et on frappe ! Un fait d’autant plus glaçant que la jeune autrice de 24 ans, Anna Bailey, qui a grandi dans le Gloucestershire, a suivi son mari dans une petite communauté ultrareligieuse du Colorado (où se déroule son premier roman) d’où elle s’est fort heureusement échappée avant de venir s’installer en France. Du coup, on comprend les jeunes personnages de son livre qui n’ont qu’une envie : quitter Whistling Ridge et ses habitants abrutis par les discours haineux et rétrogrades de leur pasteur. On l’imagine très bien dans le rôle d’Abigail Blake, 17 ans, portée disparue dans les bois après une soirée trop arrosée. Ou alors dans celui d’Emma, sa meilleure amie qui comme elle se sent différente, étant latina à la peau mate de par son père mystérieusement disparu. La communauté bien-pensante de ce bled du Colorado s’en est-elle prise à cet homme qui n’était même pas mexicain mais venait tout simplement d’Albuquerque ?