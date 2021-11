Serie A: la justice italienne s’intéresse à des dizaines de transferts de la Juventus

Plus de 40 transferts en cause

Trois saisons (2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021) et six dirigeants dont le président Andrea Agnelli, le vice-président Pavel Nedved et l’ancien directeur sportif Fabio Paratici, aujourd’hui à Tottenham, sont dans le collimateur des deux magistrats en charge de l’enquête. Le total des sommes concernées par des faux bilans atteindrait 50 millions d’euros.